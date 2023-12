Capodanno in piazza, ad Assisi si festeggia in sicurezza - Tuttoggi.info

Nell’ordinanza comunale si invitano i cittadini del territorio comunale ad un uso responsabile dei prodotti pirotecnici

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno che si terranno in piazza del Comune dove è previsto un alto flusso di pubblico per lo spettacolo musicale del gruppo Out side band e Dj di Radio Subasio, si rendono necessari alcuni provvedimenti.

Innanzi tutto, limitatamente al centro storico, è stato stabilito il divieto assoluto di uso di fuochi artificiali, mortaretti, petardi, razzi, spray urticanti, dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio 2024.

Disposizione questa adottata per tutelare l’incolumità delle persone e il rischio di danni al luogo storicamente importante.

Un altro provvedimento riguarda il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallici dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio 2024. E la decisione interessa tutte le attività autorizzate alla vendita di bevande come bar, ristoranti, alimentari, pasticcerie e similari.