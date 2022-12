Capodanno, anche a Gubbio ordinanza per botti e alcolici - Tuttoggi

Non solo di fuochi tratta l’ordinanza: considerando anche la pericolosità legata a vetri e bottiglie abbandonate nelle ore notturne, “che potrebbero costituire mezzo d’offesa e quindi pericolo per la sicurezza delle persone, e nel rispetto delle indicazioni operative in tema di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) del Ministero dell’Interno”, il sindaco ordina ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici, ai venditori ambulanti e ai soggetti autorizzati operanti nel centro storico, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea, “il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro e in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 18:00 del 31.12.2022 alle ore 08:00 del 01.01.2023; e dalle ore 14:00 del 31.12.2022 fino alle ore 08:00 del 01.01.2023”.

A questo divieto si affianca quello di “far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali. I fuochi artificiali e simili possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dall’ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi”.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da legge e regolamenti, la violazione dell’ordinanza legata agli alcolici comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €450,00 mentre la violazione della parte relativa ai fuochi di artificio comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da 25,00 euro a 500,00 euro.

(foto di repertorio)