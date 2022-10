Capitale italiana della cultura, sabato si presenta la candidatura di Spoleto

Presentazione pubblica per sabato 29 ottobre alle ore 12 alla Spoletosfera per la candidatura di Spoleto a capitale della cultura

Spoleto è tra le 15 città italiane candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2025. Lo scorso 13 settembre il Comune di Spoleto ha consegnato al Ministero della Cultura il dossier di candidatura ‘La cultura genera energia’, attualmente al vaglio di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali.

In attesa di conoscere l’esito della valutazione da cui scaturirà l’elenco delle dieci città finaliste, l’amministrazione comunale ha organizzato una presentazione pubblica per sabato 29 ottobre alle ore 12 in viale Giacomo Matteotti, presso la cupola geodetica Spoletosphere, donata alla città di Spoleto nel 1967 dall’architetto Richard Buckminster Fuller in occasione del X Festival dei Due Mondi.