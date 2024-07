Ecco i capigruppo del Consiglio comunale di Foligno

Sono stati ufficializzati i capigruppo del consiglio comunale di Foligno. Si vanno così componendo i tasselli che porteranno alla partenza ufficiale della legislatura 2024 – 2029.

Il gruppo con le idee più chiare era stato Fratelli d’Italia che già nel primo consiglio aveva ufficializzato Valentina Gualdoni. Per gli altri, qualche tensione post elettorale ma alla fine si è arrivati al punto di caduta: per Forza Italia Barbara Di Nicola, per la Lega Marco De Felicis, per Stefano Zuccarini sindaco Nicola Badiali e per Più in alto Federica Piermarini.

Quanto alla minoranza: Foligno domani sarà guidato da Mauro Masciotti, il Pd da Rita Barbetti, Foligno in Comune da Diego Mattioli, Patto x Foligno da Maria Frigeri, il Movimento cinque stelle da David Fantauzzi. Il mosaico dei gruppi si aggiunge a quello dell’ufficio di presidenza con presidente Giuseppe Galligari (Fdi), vicepresidente vicario Maria Frigeri (Patto x Foligno) e secondo vicepresidente Mauro Malaridotto (Lega).

Mancano ancora le Commissioni, che arriveranno entro breve.