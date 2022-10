Capecchi, le motivazioni della condanna | Si prepara il ricorso

I giudici, nelle motivazioni della sentenza, ricordano come Capecchi fosse ospite di uno dei trafficanti. Uno dei mezzi noleggiati dalla presunta organizzazione criminale era stato noleggiato a suo nome. Infine, i giudici non ritengono credibile la tesi di Capecchi, di trovarsi in Perù perché ingaggiato per svolgere attività professionale da fotografo.

Il legale di Riccardo Capecchi, secondo quanto comunicato alla Tgr Umbria, annuncia che sta lavorando al ricorso in appello. Evidenziando come il mezzo intestato al suo assistito non si trovasse nel garage dove era stata trovata la droga, né su di esso sono state trovate tracce di cocaina. Inoltre, ribadisce il fatto che Capecchi fosse in Perù soltanto per svolgere l’attività di fotografo.