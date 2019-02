Capannone in fiamme a Brufa

share

Non si ferma il super lavoro dei vigili del fuoco che in questo fine settimana hanno affrontato un numero altissimo di interventi a causa del forte vento e dei numerosi incendi scoppiati in tutto il territorio della regione.

Ancora questa sera la squadra del distaccamento di Assisi sta operandocon il supporto della centrale di Perugia, per un incendio scoppiato in un capannone, in località Brufa.

All’interno della struttura ci sono alcuni macchinari e del mobilio. Fortunatamente i caschi rossi che stanno lavorando sul posto, sono riusciti ad evitare che l’incendio interessasse anche la stalla adiacente.

share

Stampa