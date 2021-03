Capannone agricolo divorato dalle fiamme, intossicato proprietario - Tuttoggi

L'uomo è ora ricoverato in ospedale. Ingenti i danni alla struttura e macchinari distrutti

Un brutto incendio, oggi pomeriggio (lunedì 22 marzo) ha divorato un capannone adibito a rimessa agricola al confine tra i Comuni di Gubbio e Perugia.

Il proprietario, nel tentativo di spegnere il rogo, è rimasto leggermente intossicato dal fumo ed è stato soccorso dalle due squadre dei vigili del fuoco e dal 118, giunti in fretta sul posto. Ora l’uomo è ricoverato in ospedale, anche se non sono ancora note le sue condizioni.

Ingenti i danni alla struttura, dove anche i macchinari al suo interno sono andati completamente distrutti. I pompieri, fino a poco fa impegnati a domare le fiamme alimentate dal fieno ammassato, stanno cercando di risalire alle cause dell’incendio.