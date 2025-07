Caos Pd Terni, Spinelli segretario con pochi voti e Passione democratica fa ricorso. La replica - Tuttoggi.info

Il Pd provincia di Terni ha eletto come segretario Pierluigi Spinelli, rappresentante della mozione Casa democratica. Ma i rappresentanti della lista di maggioranza Passione democratica (di cui è espressione anche il neo segretario regionale del Partito democratico Damiano Bernardini, sindaco di Baschi) hanno già presentato ricorso formale agli organi competenti di garanzia del Pd. Questo dopo che giovedì pomeriggio si è tenuta comunque l’assemblea del Pd ternano, nonostante la richiesta di un rinvio – non accolta – proprio da parte di Passione democratica, i cui esponenti non si sono presentati al voto.

C’era però Bernardini, che era lo sfidante di Spinelli per la segreteria provinciale e che, al pari del primo, aveva registrato 40 voti. Ma che dopo la nomina regionale avvenuta mercoledì pomeriggio era diventato incompatibile con tale carica, da decidere appunto al ballottaggio.

Giovedì pomeriggio, dunque, a Terni si sono presentati in circa 40 rispetto agli 80 aventi diritto al voto. Ed alla fine a sostegno di Spinelli hanno votato in 34, con 2 schede invece bianche. Secondo Passione democratica, dunque, il voto non è regolare, non essendo stato raggiunto il quorum. E non ritenendo validi i voti online. Mentre secondo Casa democratica il quorum non serviva, trattandosi di un voto di ballottaggio. Pierluigi Spinelli, comunque, è stato proclamato nuovo segretario provinciale del Pd di Terni, ma saranno ora gli organismi di garanzia del partito a decidere se la votazione sia valida o meno.

Spinelli segretario Pd Terni, il ricorso di Passione democratica

La mozione maggioritaria del Partito democratico umbro è pronta a dare battaglia, come detto. Ed ha già presentato ricorso, con una lettera inviata alla segretaria nazionale Elly Schlein, al presidente dell’assemblea nazionale del Pd Stefano Bonaccini, allo stesso segretario regionale del Pd umbro Bernardini, alla presidente della Commissione nazionale di Garanzia Stefania Gasparini ed a quella della Commissione provinciale per il congresso, Mara Gilioni.

Nel documento a firma di Passione democratica Terni si legge: “Siamo profondamente esterrefatti per la grave situazione politica che si è venuta a creare intorno all’Assemblea provinciale di Terni. Avevamo, infatti, formalmente richiesto il rinvio dell’Assemblea, comunque tenutasi ieri, alla quale i delegati della mozione Passione Democratica hanno ritenuto di non partecipare. L’assemblea è stata convocata in presenza a Terni, sede provinciale PD in via Mazzini 29/L e la stessa Presidente dell’Assemblea ieri aveva chiarito che il collegamento online era da intendersi esclusivamente per gli interventi, e non finalizzato all’espressione del voto. Nonostante tutto questo, l’assemblea si è comunque svolta e si è comunque proceduto con la votazione n assenza della verifica del numero dei presenti, al fine di accertare la regolare costituzione dell’assemblea stessa”.

“Su 80 delegati previsti, – ripercorre la mozione maggioritaria – il candidato unico Spinelli non ha ottenuto nemmeno i voti dei suoi delegati, fermandosi a 34 voti, su 36 votanti, un numero che non si avvicina nemmeno lontanamente alla maggioranza degli aventi diritto al voto di 41 che sarebbe comunque stata una forzatura politica. Avevamo già espresso la necessità di superare la candidatura unica, proponendo l’individuazione di una terza figura, in considerazione dello stallo politico e dell’incresciosa situazione che ha portato ad un clima fortemente deteriorato. Ciononostante, il candidato Spinelli è stato proclamato segretario con una presunta maggioranza del 93%, che non corrisponde alla realtà. Tale esito, ottenuto in evidente assenza del numero legale, certifica l’impossibilità di raggiungere la maggioranza minima necessaria per una valida elezione del segretario. Sono state infatti ritirate soltanto 36 schede, di cui 2 lasciate bianche, per un totale di 34 voti validi a favore di Spinelli. Alla luce di quanto accaduto, con la presente siamo a presentare formale ricorso chiedendo:

una gestione unitaria della fase politica in atto;

il superamento dello stallo attuale;

il superamento della candidatura di Spinelli e della dirigenza che, dopo aver perso per due volte le elezioni al Comune di Terni senza nemmeno arrivare al ballottaggio e aver perso anche la provincia di Terni, sembra ora disposta perfino a compromettere il funzionamento e l’immagine del partito provinciale, pur di mantenere posizioni e incarichi personali.

Riteniamo urgente un cambio di passo – concludono – che restituisca credibilità, partecipazione e coesione al nostro progetto politico”.

Casa democratica: “Congresso a norma di regolamento”

Non si fa attendere la replica di Casa democratica. Che ribadisce la legittimità dell’elezione di Spinelli.

“Un Congresso – ricordano dalla mozione minoritaria – rappresenta il momento più alto della vita democratica e dell’esercizio della dialettica politica all’interno del Partito Democratico. È, anche, un fatto importante per tutta la comunità regionale, che dal congresso coglie intenti e visione per il futuro del partito che oggi è maggioranza relativa al governo della Regione. È per questo che Casa Democratica ha portato nel congresso una postura orientata all’elaborazione e al confronto, rispettosa di spazi, persone, dibattito e regole. Oggi, è profonda l’amarezza che proviamo di fronte alle barricate, minoritarie e settarie, alzate strumentalmente e a grande dispregio dell’autorevolezza del Pd e dei suoi organismi e dirigenti, di chi pretende di piegare le regole a proprio vantaggio, mettendo in discussione gli esiti di un congresso, quello del Pd provinciale di Terni, che si è svolto in maniera ordinata e a norma di regolamento. La fattispecie del ballottaggio in caso di parità è nelle previsioni del regolamento e del regolamento quadro e prevede un’elezione a maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di Terni, per altro, sarebbe bastata la proclamazione a segretario di Pierluigi Spinelli, rimasto candidato unico”.

“Agitare e minacciare ricorsi che non hanno fondamento regolamentare – prosegue ancora Casa democratica – è un modo per delegittimare un appuntamento democratico a cui, per altro, ha partecipato il Segretario regionale Damiano Bernardini, eletto mercoledì anche col nostro sostegno, intento a praticare una visione di ricomposizione e a cui ribadiamo la nostra fiducia”. “Casa Democratica non può che stigmatizzare chi alimenta divisioni e rivendicazioni agitando fantasmi, con pericolosa strumentalità e senza rispetto per un principio di verità e correttezza. Con l’occasione rinnoviamo gli auguri di buon lavoro a Damiano Bernardini, a Pierluigi Spinelli, a Lodovico Baldini e a tutti gli eletti nelle assemblee, con l’auspicio che si possa presto tornare a rafforzare, nel riconoscimento e nel rispetto del pluralismo, l’azione politica del Partito Democratico, portandolo fuori dalle secche dello sterile esercizio del frazionismo e spingendolo verso i punti più avanzati di un nuovo progetto per l’Umbria che verrà”.

(ultimo aggiornamento alle 16.34)