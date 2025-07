Caos Pd Terni, salta elezione segretario | Si invoca intervento Elly Schlein - Tuttoggi.info

Il congresso provinciale del Partito Democratico di Terni si è concluso con un esito “che non ci consente di eleggere un nuovo segretario. La mancanza di una maggioranza con un’assemblea paritaria tra le due mozioni (40-40) ha reso evidente l’impossibilità di individuare una figura in grado di rappresentare, oggi, una guida per il partito a livello provinciale” – è quanto si legge in una nota della mozione “Passione Democratica” che chiede il rinvio dell’elezione del segretario provinciale del Pd e invoca l’intervento dei vertici del partito e di Elly Schlein, anche in virtù del ‘caso’ Pasquali.

Crisi Pd Terni “Rinviare elezione segretario”

“Il Partito Democratico provinciale di Terni è in una crisi politica che non può essere ignorata né minimizzata. Le forzature e le contrapposizioni interne rischiano di acuire la frammentazione del nostro campo, proprio nel momento in cui servirebbero coesione, ascolto e visione condivisa. Terni, e l’intera provincia, sono attesi da sfide politiche decisive: il rilancio del centrosinistra nei prossimi appuntamenti amministrativi, dopo una sconfitta nella città di Terni che ancora brucia e che non ci ha permesso neanche di andare al ballottaggio e ha visto consegnare la città al sindaco Bandecchi; la costruzione di un’alternativa credibile alla destra, il rafforzamento del radicamento territoriale del Partito Democratico. Tutto ciò richiede una guida politica autorevole e capace di unire. Per questo motivo chiediamo con fermezza il rinvio dell’elezione del segretario provinciale e l’apertura di una nuova fase politica, di ascolto e confronto. Una fase che consenta di individuare insieme una figura terza, autorevole e inclusiva, in grado di ricostruire fiducia e progettualità comune”.

Appello ai vertici del Pd ed Elly Schlein

“Ci rivolgiamo a voi – ai vertici del Partito Democratico e agli organismi di garanzia – affinché questa richiesta venga accolta e sostenuta – così Passione Democratica si rivolge a Roma ed Elly Schlein – È in gioco la possibilità di rilanciare il nostro partito in un territorio cruciale, con uno spirito unitario, aperto e all’altezza delle attese dei cittadini. Con la lealtà e lo spirito costruttivo che da sempre ci contraddistingue”.