Caos in un appartamento, vicini chiamano la polizia e 44enne aggredisce agente: denunciato - Tuttoggi

Il 44enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti, in un appartamento situato in Via Campo di Marte, a seguito della segnalazione pervenuta alla Sala Operativa di una lite in atto. Giunti sul posto, gli operatori hanno subito appreso che non si trattava di una diatriba tra gli occupanti dell’abitazione. Infatti, all’interno della stessa, gli agenti hanno potuto constatare che i presenti erano in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche. Alzando il tono della voce avevano richiamato l’attenzione dei vicini che avevano pensato fosse in corso una lite.

I poliziotti, a quel punto, hanno richiesto i documenti agli inquilini dell’appartamento al fine di procedere ad una compiuta identificazione ma si sono imbattuti in un uomo – classe 1978 – che, fin da subito, si è mostrato poco collaborativo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, infatti, il 44enne ha iniziato ad urlare e a spintonare un agente che, successivamente, è stato anche raggiunto da uno schiaffo.