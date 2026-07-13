Cantieri nelle gallerie, nuova Odissea sul Raccordo | Da martedì stop anche ai treni - Tuttoggi.info

Ingorghi erano previsti e ingorghi ci sono stati, nel tratto perugino del Raccordo, per i nuovi lavori nelle gallerie che hanno portato in più punti al restringimento per una sola corsia di marcia.

Lunghe code, tanto che alcuni, sulle rampe di accesso al Raccordo, hanno anche effettuato inversione di marcia, pensando ad un incidente. Ma la ricerca di un percorso alternativo, passando per le strade interne, non ha accorciato i tempi di percorrenza per chi deve raggiungere o uscire da Perugia.

Così il primo giorni di riattivazione dei cantieri, lunedì 13 luglio, cessata la sospensione per Umbria Jazz. Fino al 13 agosto i lavori interesseranno le gallerie di Madonna Alta e di Piscille.

A Madonna Alta è chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni/E45 e il traffico è regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Chiusa anche per la rampa di ingresso in direzione Ponte San Giovanni dello svincolo di Madonna Alta.

Nella galleria di Piscille chiusa la carreggiata in direzione Bettolle, con transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta e la chiusura della rampa di ingresso in direzione Bettolle dello svincolo di Piscille.

E da martedì 14 luglio (fino al 23 agosto) chiusa la linea ferroviaria nella tratta Perugia Ponte San Giovanni–Terontola, con modifiche al servizio ferroviario, con limitazioni, cancellazioni e servizi con bus.