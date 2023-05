Al via cantiere su strada Corposano, chiusura diurna al traffico per almeno 2 settimane - Tuttoggi.info

Dal 10 al 24 maggio (e comunque fino al termine dei lavori) la strada verrà chiusa tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.30 | Gli itinerari alternativi per raggiungere le varie frazioni

Prende avvio domani – mercoledì 10 maggio – il cantiere della strada di Corposano (nel Comune di San Giustino).

Il progetto di 610.000 euro è stato finanziato all’interno della programmazione dei fondi europei assegnati al PSR (Programma di Sviluppo Rurale) per l’Umbria per 488.000 euro e per la restante parte di 122.000 euro dai fondi Pnrr (Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza).

L’intervento di riqualificazione della viabilità comunale – che prevede lavori di fresatura, sistemazione sede stradale e riasfaltatura della carreggiata – riguarda l’infrastruttura viaria di collegamento tra il centro del capoluogo (Via Garibaldi) e l’innesto con la Strada Statale 73bis di Bocca Trabaria, con l’attraversamento della località di Corposano, per un’estensione complessiva di circa tre chilometri e mezzo.

Da mercoledì 10 maggio, come detto, fino al 24 maggio (e comunque fino al termine dei lavori) sarà in vigore l’ordinanza di chiusura della strada interessata nell’orario che va dalle 7.30 alle 18.30. E’ dunque imposto il divieto di circolazione e sosta, con zona rimozione, per tutte le categorie di veicoli (escluso residenti e solo per l’accesso e l’uscita dalle loro proprietà) sul tratto della strada compresa tra l’abitato di Corposano e il ponte sul fiume Vertola (nei tratti di volta in volta interessati dai lavori).

Durante l’orario di lavoro l’abitato di Corposano (zona alta dell’intervento) potrà essere raggiunto utilizzando la strada comunale “Località Cà del Cucco”, il cui Bivio è posto al km 9+200 della Strada Statale 73 bis mentre gli abitati di Cà di Magnano, Cà del Castro, Molino Meocci (zona intermedia dell’intervento) potranno essere raggiunti mediante l’utilizzo della viabilità secondaria esistente tra la strada comunale di Corposano ed il bivio posto al km 4+500 della Ss 73 bis.

In caso di urgente necessità di transito/accesso al tratto di strada interessato dai lavori o agli abitati lungo il percorso, è possibile allertare i seguenti numeri telefonici del direttore di cantiere Andrea 327/6552553 (sempre presente dul posto) o del tecnico incaricato Loris 334/2849272, i quali provvederanno ad arrestare i lavori e a permettere l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso.