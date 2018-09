Cantagiro 2018, domenica 9 settembre la Finale regionale Umbria ad Assisi

share

Domenica 9 settembre ad Assisi – Santa Maria degli Angeli, in Piazza Garibaldi, calerà il sipario sul Cantagiro in Umbria: è questa infatti, la location scelta dagli organizzatori per la Finale REGIONALE UMBRIA dell’edizione 2018 del concorso più itinerante d’Italia.

La kermesse musicale, che selezione, dopo selezione, per quest’evento conclusivo porterà sul palco i migliori talenti della nostra regione e non solo, avrà il suo start alle ore 17 con la Finale delle Categoria Junior e Baby, dedicata quindi agli under 14, per ripartire poi intorno alle ore 21 con i più grandi, rappresentanti di diverse categorie (band, interpreti e cantautori).

I cantanti migliori, scelti da una giuria di addetti ai lavori e professionisti, rappresenteranno l’Umbria alle Semifinali Nazionali di Fiuggi, in programma nella città laziale dal 23 Settembre al 6 Ottobre, giorno in cui verrà decretato il vincitore assoluto del Cantagiro 2018. La novità di quest’anno è che il vincitore della Fase Regionale, che verrà appunto incoronato domenica 9 settembre ad Assisi, salterà le semifinali nazionali e volerà di diritto alla Finale del Cantagiro 2018.

Sul palco, oltre agli emergenti che sognano una carriera rosea, come coloro che dal 1962 ad oggi li hanno preceduti, cantando ed emozionando, in questa stessa manifestazione, da Celentano, a Morandi, passando per Ranieri, Modugno e la Caselli, ci saranno anche gli Opera Nomade Tribute Band ( Tribute Band Ufficiale dei Nomadi), alcuni vincitori regionali delle passate edizioni e le Cantagirine, modelle vestite con abiti vintage che accompagneranno i concorrenti prima delle loro esibizioni.

Continua anche per la serata finale, la collaborazione con l’Associazione Onlus “Io Posso Oltre Sla”, che si propone di migliorare la qualità delle giornate delle persone affette da Sla o altre malattie invalidanti, inoltre dall’edizione 2018, il Cantagiro ha il patrocinio di“Unicef Italia”

