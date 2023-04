Canoa, il tifernate Edoardo Collesi convocato in Nazionale per i Campionati del Mondo - Tuttoggi.info

Al 18enne atleta del Canoa Club Città di Castello è bastato il 4^ posto nella Categoria K1 Junior a Valstagna sul Brenta (Veneto), la società tifernate non tornava ai Mondiali con un suo atleta dal 2017

Con il 4° posto nella Categoria K1 Junior nella gara svoltasi a Valstagna sul fiume Brenta, in Veneto, il tifernate Edoardo Collesi ha ottenuto anche la convocazione in Nazionale per i prossimi Campionati del Mondo, che si svolgeranno a giugno nella Repubblica Ceca.

Grande soddisfazione dunque per il Canoa Club Città di Castello che, in occasione della 5^ e 6^ gara Nazionale, specialità discesa, organizzata dalla Federazione Italiana Canoa Kajak, ha riportato a casa risultati importantissimi pure con gli altri 5 atleti.

“È un risultato straordinario quello raggiunto da Edoardo che rende orgogliosi i vertici societari del club considerando che risale al 2017 con Martino Beccari e Michele Pasqui nella specialità C2 l’ultima presenza del nostro Club ai massimi campionati del mondo” ha commentato Massimo Spelli, allenatore dei ragazzi, che ha sottolineato gli ottimi piazzamenti anche degli altri canoisti, “che hanno centrato egregiamente gli obiettivi prefissi, a partire da quelli più piccoli della categoria Cadetti che sono ragazzini di 12/13 anni, a quelli più grandi degli assoluti”.

Ad Edoardo Collesi – per lui si tratta della seconda convocazione in Nazionale in carriera ad appena 18 anni – sono giunte le congratulazioni del sindaco e assessorato allo sport: “Si conferma la tradizione e la storia del Canoa Club Città di Castello, sodalizio che vanta oltre mezzo secolo di attività e che in passato con Spelli e Mercati ed altri atleti ha scritto la storia di questo bellissimo sport”.