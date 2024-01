Canoa Club Città di Castello, nuovo consiglio direttivo

Tutti i nomi dell'organismo che sovrintende l'associazione. Le congratulazioni del sindaco Secondi per il grande lavoro svolto.

Nuovo consiglio e direttivo del Canoa Club Città di Castello, uno dei sodalizi storici con oltre mezzo secolo di attività alle spalle. Nei giorni scorsi lo scatto presso la sede sociale che immortala il riconfermato presidente Nicola Landi con il consiglio al completo fra conferme, nuovi ingressi e saluti.

Il direttivo

Ecco la “squadra”: Luca Biagini, Alberto Cavargini, Alessandro Cavargini, Nicola Landi, Massimiliano Loschi, Luca Pellegrini, Pietro Pierangeli, Raffaele Ronti, Roberto Rossi e Giulio Ventanni.

Confermato alla guida del Club il Presidente, Nicola Landi, che viene affiancato dai vice, Alessandro Cavargini e Marcello Mencaccini, in segreteria, Pietro Pierangeli, revisore dei conti, Giorgio Canonichesi.

Le congratulazioni del sindaco Secondi

Il nuovo consiglio direttivo esprime un sentito ringraziamento al consigliere uscente, Carlo Mercati, e all’allenatore Massimo Spelli, per l’importante lavoro svolto negli anni a vantaggio del Canoa Club. Al riconfermato presidente uscente Nicola Landi, ai consiglieri, allo staff tecnico e a tutti i soci del Canoa Club Città di Castello, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti hanno formulato le più sentite congratulazioni e auguri per il lavoro e attività che li attende in questo nuovo mandato.