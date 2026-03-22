Cannara, replica del sindaco Gareggia ai sindacati: “Il nostro verbale è negli atti approvati” - Tuttoggi.info

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Cannara, replica del sindaco Gareggia ai sindacati: “Il nostro verbale è negli atti approvati”

Redazione

Cannara, replica del sindaco Gareggia ai sindacati: “Il nostro verbale è negli atti approvati”

Dom, 22/03/2026 - 10:40

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Resto profondamente sorpreso dai toni e dai contenuti dell’ultima nota dello Spi-Cgil. Fino a ieri il rapporto è sempre stato cordiale e collaborativo: trasformare un confronto costruttivo in un attacco politico non fa onore alla storia del sindacato e tradisce la reale funzione del dialogo tra istituzioni e parti sociali”. Con queste parole il Sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, risponde alle segreterie dello Spi-Cgil di Bastia Umbra e Perugia in merito alla mancata sottoscrizione di un verbale d’incontro.

Il Sindaco rivendica la massima apertura dimostrata rispetto alle istanze sindacali. “Ho ricevuto i sindacati immediatamente, ben prima dell’approvazione del bilancio di previsione, proprio per garantire che il confronto non fosse una mera formalità. Abbiamo trascorso insieme circa quattro ore, analizzando nel dettaglio ogni punto della loro piattaforma programmatica. Non mi sono sottratto a nessun tema, nemmeno a quelli che non competono direttamente al Comune, come sanità e trasporti, sui quali ho comunque voluto fornire la mia visione e il mio impegno come amministratore del territorio”.

Sulla questione del verbale di cui i sindacati lamentano la mancanza, Gareggia è categorico: “La migliore verbalizzazione di un incontro con i sindacati sono gli atti che ne conseguono. Tutto ciò di cui abbiamo discusso, ogni nostra intenzione e ogni nostra disponibilità, è confluito nel Bilancio di Previsione 2026”. Secondo il sindaco non si tratta di ‘mezze verità’ o di un elenco di buone intenzioni, ma si tratta di cifre, capitoli di spesa e atti concreti già approvati. E ancora: “Il sostegno alle famiglie, la protezione delle persone fragili, il contenimento dei costi della TARI e la revisione dei regolamenti sono priorità che questa amministrazione sta portando avanti autonomamente e che sono scritte nero su bianco nei documenti contabili e amministrativi dell’Ente”.

Il Sindaco non nasconde l’amarezza per il cambio di passo del sindacato, visto che un incontro cordiale e costruttivo è poi sfociato in accuse pubbliche infondate che sembrano motivate da una mera contrapposizione politica. “Se l’obiettivo dello Spi-Cgil fosse quello di attaccare politicamente la maggioranza per dare manforte all’opposizione locale, sarebbe più onesto dichiararlo apertamente. Usare la scusa di un verbale per innescare una polemica politica è un’iniziativa impropria che danneggia prima di tutto i cittadini che il sindacato dichiara di voler rappresentare. Per questa ragione, se il sindacato convocherà un’assemblea pubblica sarò lieto di partecipare, visto che non ho nulla da nascondere”.

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