Canile di Ferratelle, forte incremento di adozioni | Cambiotti “Orgogliosi dei volontari”

Novità importanti dal canile di Ferratelle (Gubbio). I volontari dell’associazione ‘Animal mind Italia-Umbria’, in questi mesi, hanno infatti impresso una forte accelerazione alle adozioni, con un’azione costante di socializzazione e di conoscenza degli ospiti a quattro zampe della struttura, attraverso vari strumenti social e una rete di rapporti diretti.

Questo quanto emerge dal resoconto diffuso a firma della presidente dell’associazione Ernesta Cambiotti: “Siamo orgogliosi del lavoro fatto, grazie ad un’azione paziente, amorevole e quotidiana di rieducazione dei cani alla socializzazione. In pochi mesi siamo riusciti a ‘sbloccare’ anche i cani più difficili, quelli più diffidenti e fobici, segnati da una storia pesante e con problemi comportamentali seri. Stiamo utilizzando la pagina Facebook “Adozioni Canile di Gubbio”, la visibilità è aumentata e i risultati non si fanno attendere. Nonostante ancora ci siano nuovi ingressi di cani randagi accalappiati o abbandonati, che nella prima fase sono accolti nella struttura Sanitaria, il Canile Rifugio si sta svuotando. Moltissimi cani hanno ora l’amore che meritano, in famiglie consapevoli e responsabili“.

A settembre, con i preaffidi in atto, ne rimarranno non più di 50, contro una media di 120/130 cani in passato. La finalità dei canili, lo ricordiamo, è di uno ‘stallo’ temporaneo e non di una prigione a vita, e le adozioni sono l’obiettivo primario oltre alla lotta contro l’abbandono.

Nonostante le problematiche ancora presenti e le polemiche scatenatesi di recente, molti sono stati i passi avanti e chi arriva in canile, ora, nota un’atmosfera ‘diversa’. “Quello che auspichiamo – aggiunge Cambiotti – è la massima collaborazione da parte di tutti, alla quale puntano il sindaco e l’amministrazione comunale, proprietaria del canile, visto che l’obiettivo comune è il benessere dei cani“.

Intanto, i volontari di ‘Animal Mind’ stanno mettendo a disposizione le proprie conoscenze e stanno ‘formando’ volontari dell’associazione ‘Gubbio Soccorso – sezione ambiente e animali’, che di recente ha fatto il suo ingresso tramite convenzione, con i quali hanno instaurato un buon rapporto a dispetto delle pesanti polemiche sui social.

