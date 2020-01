Cani senza cibo nel canile | M5S chiede visita ispettiva - Tuttoggi

Al canile di Schifannoia “i volontari trovano i cani senza cibo”. Questo è quanto denunciato pochi giorni fa dall’associazione di volontariato “Amici a quattro zampe d’Amelia”, che fanno servizio all’interno della struttura, raccontano di essersi trovati davanti ad una situazione davvero molto critica.

Secondo quanto riferito dai consiglieri comunali del M5S Narni e Amelia, i volontari denunciano che “gli operatori del canile si sono trovati senza crocchette per i cani”; inoltre hanno “verificato che il magazzino delle crocchette era assolutamente vuoto e i cani erano in evidente stato di agitazione a causa della mancanza di cibo.”



“Crediamo che dietro questa vicenda ci siano molti punti interrogativi come vi sono stati sempre all’interno di questo tema – precisano i pentastellati – non si comprende come sia possibile non accorgersi che le scorte di cibo si stavano esaurendo e come o perché non si sia corsi prima ai ripari, magari coinvolgendo molto prima anche le amministrazioni di Narni ed Amelia e non arrivando sull’orlo del baratro”.



“Molti, troppi punti interrogativi a cui dobbiamo dare risposte – concludono i consiglieri – chiederemo immediatamente una visita ispettiva nelle strutture interessate, anche perché questa è una battaglia che portiamo avanti da anni ed ora di arrivare ad una svolta, sia per il benessere degli animali sia per non sperperare altri denari pubblici”.