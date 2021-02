Cani da caccia cadono in pozzi, in corso il salvataggio - Tuttoggi

I vigili del fuoco di Orvieto stanno intervenendo a Ficulle, in località Rotanselva, per soccorrere tre cani da caccia che sono caduti in alcuni pozzi artesiani

I vigili del fuoco, non senza difficoltà, data la ristretta circonferenza dei cunicoli, sono riusciti ad estrarre in buone condizioni due dei cani da caccia. Per il terzo, il recupero è decisamente più difficile. Per questo si stanno attivando altre unità vigili del fuoco speciali.

