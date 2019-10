Cane con il radiocollare cade un a buca e viene salvato dai Vigili del Fuoco di Gaifana

La squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana è intervenuta intorno alle 10,45 di questa mattina, 21 ottobre, per la ricerca di un cane da caccia munito di radio collare (GPS)

La posizione dell’animale disperso è stata stabilita in una zona boschiva nei dintorni di Gaifana. E alle 14,25 è intervenuto l’USAR dalla centrale (mezzo usato per la ricerca e soccorso dei dispersi sotto le macerie) che grazie al geofono e la videocamera, dopo una ulteriore ricerca di affinamento, ha consentito agli operanti di stabilire con precisione dove fosse l’animale. Il cane era caduto in un buco del terreno, esausto ma vivo è stato dunque recuperato velocemente.

