Campriani ci riprova, vuole record di traversata atlantica con barca a vela più piccola al mondo - Tuttoggi

Campriani riprova dunque a stabilire il record di traversata atlantica con la barca a vela più piccola del mondo, ripartendo proprio lì dove aveva lasciato. Nell’isola di Lanzarote ha trascorso una decina di giorni circa per riparare l’imbarcazione e riorganizzare la partenza assieme al Team del Circolo Velico Centro Italia, composto da Stefano Provincia (maestro d’ascia), Federico Rossi (docente di Ingegneria dell’Università di Perugia), Franco Milli (vicepresidente del Circolo) e Federico Minelli (fotografo professionista e corrispondente dall’estero per i media).

La partenza è stata ritardata di un paio di giorni rispetto alle previsioni iniziali per motivi meteorologici: il team stava infatti aspettando l’arrivo dei venti Alisei, poiché l’imbarcazione è stata progettata per seguire queste correnti provenienti da nord. Alessio è stato quindi trainato da una barca che lo ha seguito nella fase iniziale per verificare che tutto funzionasse al meglio per poi iniziare la sua avventura.

Le tante perplessità, preoccupazioni e paure che hanno accompagnato il velista in questi giorni sono state superate grazie al sostegno di amici e collaboratori. Nei messaggi inviati al team prima della partenza Alessio ha voluto rivolgere un saluto speciale alla Croce Rossa Italiana e a tutte le associazioni di beneficenza alle quali il Circolo Velico è legato da sempre. Ora lo attendono 2.800 miglia nautiche (circa 5.500 km) di oceano, per raggiungere la destinazione finale e portare a termine la sua incredibile impresa.