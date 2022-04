Circolo velico di Campriani accoglie profughe ucraine e velista russa sotto lo stesso tetto - Tuttoggi

Alle 2 donne in fuga da Kiev si è aggiunta la sportiva pacifista, fuoriuscita dal suo paese e riparata nella Ue dopo lo scoppio del conflitto

Alessio Campriani campione…anche di solidarietà. Il presidente del Circolo Velico Centro Italia ha infatti accolto, nella sede tifernate del sodalizio, due profughe ucraine (seconda e terza da sx nella foto) scappate dalla battaglia di Kiev, a cui si è aggiunta pure la campionessa russa pacifista di vela Irina Gracheva (prima da dx), fuoriuscita dal suo paese e riparatasi nella Ue dopo lo scoppio del conflitto.

Le tre ospiti del “navigatore tifernate” sono state invitate in Municipio nei giorni scorsi dove, non senza commozione, hanno incontrato il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che hanno ribadito gli sforzi già notevoli fatti dall’amministrazione comunale per questa ulteriore emergenza, con interventi mirati nei confronti del popolo ucraino in fuga dalla guerra.