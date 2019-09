Campionato Italiano Velocità in Salita, al Passo dello Spino trionfa Emo Antinori Petrini

share

Si è concluso ieri il CIVS, Campionato Italiano Velocità in Salita, con la settima prova disputatasi a Pieve Santo Stefano – Passo dello Spino (Ar). La gara articolata in 2 manches che si è disputata sul veloce tracciato toscano in condizioni meteo proibitive, vista la pioggia incessante del pomeriggio.

Nella categoria Gruppo 5 TT Sport, che ammette alla partenza moto con motore 4 cilindri di c.c.750 e motori bicilindrici fino a c.c.1000, il pilota spoletino Emo Antinori Petrini, in sella ad una Ducati 748, si è aggiudicato entrambe le manches, ottenendo anche il miglior tempo assoluto di categoria.

Iniziato il campionato con 3 gare di ritardo, dopo diversi piazzamenti, ieri si è imposto sul 3 volte campione italiano Massimiliano Magnani di Cesena su Suzuki Gsxr 750 e sull’esperto pilota di Volterra Giampaolo Vannini su Yamaha OW 31 750.

Lo spoletino chiude il campionato al 4° posto in classifica generale e vorrebbe partecipare a tutte le prove del 2020.

Per poter essere competitivo nella prossima stagione, Emo spera di poter contare su un motore Ducati da c.c.1000, massima cilindrata consentita alla categoria e sulla sensibilità e la passione di qualche azienda che cerchi visibilità a livello nazionale, attraverso questa affascinante disciplina.

share

Stampa