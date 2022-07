Campionati italiani su pista, tre Falchetti convocati in Lombardia

I Falchetti si faranno rispettare

I portacolori dell’UC Foligno approderanno in Lombardia con tutte le carte in regola per farsi rispettare, grazie soprattutto al capillare lavoro svolto sin dalla primavera al Velodromo di Forano con il tecnico Mirko Bruno. Le convocazioni per i tricolori di Dalmine rappresentano infatti l’apice di un percorso di specifico approccio alla pista, nel corso del quale i Falchetti hanno acquisito, o in alcuni casi affinato, le basi e i meccanismi per interpretare al meglio le varie specialità. Adesso è finalmente giunto il momento di mettere in pratica quanto appreso nel massimo palcoscenico nazionale, per dare ulteriore lustro a una stagione già ricca di momenti da ricordare per la società folignate.