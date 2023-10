Campionati del Mondo di Scherma Paralimpica, due italiani sul podio nella terza giornata - Tuttoggi.info

Oggi - venerdì 6 ottobre - si apre la quarta giornata di gare al “PalaTerni” per i Campionati del Mondo di Scherma Paralimpica 2023.

La terza giornata dei Campionati del Mondo di Scherma Paralimpica di Terni ha regalato all’Italia altri due bronzi, griffati da Rossana Pasquino ed Edoardo Giordan nelle prove individuali di spada femminile B e sciabola maschile A.

Pasquino

Nella competizione di spada femminile categoria B ha conquistato il bronzo Rossana Pasquino.

L’esaltante percorso dell’atleta è iniziato con un 15-12 sulla cinese Qin, prima del derby azzurro vinto 15-11 su Julia Markowska. Nei quarti di finale Rossana Pasquino ha dominato (15-4) la britannica Moore, prima di una emozionante semifinale contro la coreana Cho, vissuta punto a punto, fino al 14 pari. L’ultima stoccata ha premiato l’asiatica, lasciando all’azzurra la sfida per il bronzo. Qui “Ross” ha battuto (8-1) la giapponese Sakurai.

Giordan

Il romano Edoardo Giordan, invece, ha debuttato con un netto 15-6 sull’indiano Rakhal Kumar, proseguendo poi con un 15-9 sul greco Ntounis. L’azzurro ha offerto un’altra prova di forza nei quarti di finale battendo (15-7) l’ucraino Demchuk, prima di fermarsi davanti britannico Gilliver. Nel match per il bronzo lo sciabolatore italiano ha sconfitto il cinese Li (15-6).

Quarta giornata

Oggi – venerdì 6 ottobre – si apre la quarta giornata di gare al “PalaTerni” per i Campionati del Mondo di Scherma Paralimpica 2023. Spazio alle competizioni a squadre di spada femminile e sciabola maschile.

Alle ore 9.30 il via alla prova a squadre di sciabola maschile: il terzetto azzurro è composto da Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci e Matteo Dei Rossi. Stesso orario di partenza della competizione di spada femminile in cui l’Italia sale in pedana con Alessia Biagini, Sofia Brunati, Rossana Pasquino e Julia Anna Markowska.