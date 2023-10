Camping Giano, approvato progetto di completamento e riduzione del rischio idrogeologico - Tuttoggi.info

Costo 333 mila euro. Opera inserita nel piano triennale delle opere pubbliche dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino"

La giunta comunale, nella seduta di martedì 17 ottobre, ha approvato il progetto di completamento del camping di Giano dell’Umbria, che comprende anche importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. L’opera, che avrà un costo complessivo di 333 mila euro, è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” e sarà finanziata da quest’ultima.

“Un altro passo avanti importante per ridare vita a una struttura chiusa dal 2014 – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito – che fa il paio con il progetto di rifacimento della piscina del capoluogo, pari a 922 mila euro, approvato nei mesi scorsi e già in graduatoria e in attesa di finanziamento nell’ambito del bando della riqualificazione urbana”.

“Stiamo portando avanti tutti gli impegni presi in campagna elettorale – sottolinea il sindaco, Manuel Petruccioli – per riaprire strutture strategiche per il turismo e l’attrattività del nostro territorio. Il percorso è lungo e difficoltoso, dal momento che si tratta di somme ingenti, ma stiamo percorrendo tutte le strade possibili per arrivare a una felice conclusione anche di queste opere”.