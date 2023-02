Camperista ruba diesel da un camion, arrestato

Il conducente – identificato dai poliziotti come un cittadino francese, classe 1974, gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio – è stato quindi sottoposto a perquisizione insieme al veicolo, attività che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto diversi attrezzi da lavoro, un tubo di gomma e una tanica contenente del gasolio. Da un controllo più accurato del mezzo, inoltre, gli operatori hanno riscontrato che il pavimento del bagno era impregnato dal carburante, verosimilmente caduto nel tentativo di disfarsi della refurtiva.

Il 48enne è stato quindi accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato arrestato per il reato di furto aggravato e su disposizione del pubblico ministero è stato trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima.

È stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.