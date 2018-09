Camminata della Speranza per la cultura della disabilità

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Partita questa mattina da Collazzone la 29° edizione della Camminata della Speranza, nata nel 1989 per iniziativa del Centro Speranza di Fratta Todina, la manifestazione torna a sensibilizzare l’opinione pubblica al tema della disabilità.

Presenti autorità, associazioni, enti, famiglie, volontari: cittadini umbri che hanno in comune la volontà di sostenere un messaggio di giustizia sociale e speranza e permettere alle persone con disabilità e ai loro cari, di essere cittadini tra i cittadini, nella piena realizzazione dei loro diritti umani, civili e morali. La famiglia, la politica e la società sono aspetti da cui non può prescindere la piena realizzazione di una reale inclusione sociale delle persone disabili.

Gli organizzatori: “La nostra fondatrice, Beata Madre Speranza 34 anni fa ci ha indicato la strada: noi siamo chiamati a viverla percorrendola insieme, con spirito di accoglienza e solidarietà.”

Presenti il consigliere della Provincia di Perugia Massimo Perari, l’assesore alle politiche sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi, i sindaci e gli assessori dei Comuni di Collazzone, Marsciano, Todi, Massa Martana, San Venanzo, Fratta Todina, Monte Castello Vibio, Deruta, Torgiano. All’arrivo porteranno il loro contributo Carmelo Comisi presidente e attivista dell’Associazione Disability Pride Italia attenderà il corteo all’arrivo, il presidente del Comitato Paralimpico dell’Umbria, Gianluca Tassi e Luca Panichi, testimonial della manifestazione. Prenderanno parte alla manifestazione i gruppi Piedibus della Salute e del Benessere e molte organizzazioni umbre che, come il Centro Speranza, in Umbria, rappresentano una risorsa preziosa per le persone che vivono in condizioni di disagio sociale e sofferenza.

I partecipanti possono contare sul supporto dei volontari dei gruppi locali delle Misericordie di Collazzone, Marsciano e Tuoro. La Croce Rossa Italiana sarà presente con il gruppo locale di Deruta-Torgiano, l’U.N.I.T.A.L.S.I. con la sottosezione di Todi e i gruppi Agesci dell’Umbria dei Monti Martani e San Nicolò di Celle. Saranno presenti la Protezione Civile gruppo de La Rosa Dell’Umbria supportata da volontari del gruppo intercomunale di Fratta Todina – Montecastello di Vibio.

Tantissime le persone impegnate a dare il proprio contributo per il buon esito della manifestazione. Gli operatori del Centro Speranza, per l’occasione, svolgeranno il servizio d’ordine in supporto ai tanti cittadini del Comune di Collazzone, guidato dal sindaco Francesco Bennicelli.

Le associazioni di volontariato e le aziende locali hanno dato il proprio contributo ai volontari del circolo Acli di Piedicolle. I residenti della piccola frazione di Piedicolle, in particolare, hanno messo in moto una macchina solidale per assicurare al corteo della speranza la migliore accoglienza.

L’arrivo è previsto alle ore 12in Loc. “Castello di Piedicolle”, qui seguiranno il saluto delle autorità e la Santa Messa celebrata dal parroco Don Ferdinando Todini con Don Andrea Rossi e Don Lorenzo Romagna, il Coro della Parrocchia di Piedicolle animerà la liturgia. Al termine della celebrazione, verrà offerto il pranzo ai partecipanti.

La piazza di Piedicolle sarà interdetta al traffico e alla sosta, le auto dovranno essere lasciate alla partenza. Un rientro comodo e accessibile a tutti sarà garantito dal servizio navette gratuito fino alle ore 16 grazie anche alla solidale disponibilità di ACAP Marsciano di Latterini e degli operatori del Centro Speranza, che metteranno a disposizione mezzi attrezzati per le persone in sedia a rotelle.

L’iscrizione è gratuita, sarà possibile contribuire alla causa del Centro Speranza con delle libere offerte. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto in beneficenza al Centro Speranza per la realizzazione di nuovi progetti d’inclusione sociale.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa