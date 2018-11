Camion sbanda e colpisce auto, due feriti

Brutto incidente lungo la statale 221, in località Vingone, tra Lerchi e Monterchi. Nel pomeriggio odierno (martedì 20 novembre), intorno alle 16.30 circa, un camion (diretto verso Città di Castello) è sbandato ed è finito fuori strada, colpendo anche un auto con il rimorchio. Il mezzo è poi rimasto incastrato nel guard rail, occupando di traverso tutta la strada. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della vettura (ribaltatasi nello scontro), trasportati all’ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i vigili del fuoco di Città di Castello, intervenuti per liberare la strada bloccata dal mezzo pesante, anche con l’ausilio di una gru. Enormi i disagi al traffico, con la circolazione paralizzata.

