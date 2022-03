Camion ribaltato allo svincolo tra 77Var e Flaminia: disagi al traffico

Non ci sarebbero conseguenze per l'autista del mezzo

Camion ribaltato allo svincolo tra la SS77 Var e la Flaminia. In mattinata un autoarticolato, proveniente da Colfiorito, in direzione Foligno, si è ribaltato, perdendo tutto il carico. Lo svincolo al momento è chiuso, si svolta verso Macerata. Non è possibile raggiungere Foligno da Colfiorito, sulla variante della 77.

L’intervento è scattato alle ore 6:30. Il mezzo pesante trasportava vetro e si è rovesciato in curva, perdendo il carico. Alle ore 8:30 dalla sede centrale è stata inviata l’autogru per il recupero dello stesso. Attualmente la strada è bloccata.