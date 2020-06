Camion perde carico lungo Apecchiese, migliaia di bottiglie d'acqua in frantumi - Tuttoggi

Ben 220 casse contenenti ciascuna 12 bottiglie d’acqua in vetro. Questo il contenuto disperso in strada da un autoarticolato lungo la strada regionale Apecchiese, al km 10 + 500.

Il conducente, nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 24 giugno), ha perso il controllo del camion nell’affrontare una curva, riversando sulla carreggiata gran parte del carico.

Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessun altro mezzo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Città di Castello, per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco tifernati per la messa in sicurezza della strada, interamente ricoperta di cocci di vetro.