Camion nella voragine, colpa di una perdita d'acqua | E l'ironia corre sui social - Tuttoggi

Ha fatto molto parlare di sé il singolare incidente avvenuto martedì 13 ottobre in via Pennoni a Gualdo Tadino, dove un camion è sprofondato in una voragine.

Fortunatamente l’imprevisto non ha avuto conseguenze né sul conducente né su altri presenti. Danni notevoli ma riparabili li ha subiti solo il manto stradale, ceduto a causa di una perdita di acqua sotterranea, che ha poi prodotto la voragine intorno alla vecchia fognatura.

Inevitabile, dunque, l’ironia dei gualdesi, scatenatasi sui vari social per “sdrammatizzare” il tutto: si va dal topolino spaventato dopo che il camion gli ha sfondato il tetto di casa (foto di Francesco Scassellati) fino al sindaco Presciutti che esce dalla voragine con un chiaro messaggio per i cittadini (foto di Claudia Zoppetti).

Il topolino spaventato (foto di Francesco Scassellati) Caduta dalla pista spaziale (da pagina Instagram “montecoocco”) “Inclinazioni” e paragoni (foto di Bruno Pasquarelli) Il messaggio di Presciutti (foto di Claudia Zoppetti) Camion in balìa dell’acqua (foto di Francesco Scassellati)

I frequentatori del web hanno giocato anche sulla “piega” presa dal mezzo pesante, facendolo cadere dalla pista spaziale di un videogioco (da pagina Instagram “montecoocco”), paragonandolo ad altre note “inclinazioni” (foto di Bruno Pasquarelli) e addirittura in balìa di un fiume d’acqua in via Pennoni (foto di Francesco Scassellati “dedicata ad Umbra Acque”, come si legge nel relativo post).

Proprio “Umbria Acque – fa sapere l’assessore Fabio Pasquarelli – già da ieri (dopo il recupero del camion con l’autogru degli Autotrasporti Speziali, ndr) ha iniziato i lavori di ripristino della fognatura e, tra qualche giorno, la viabilità dovrebbe tornare alla normalità. Viabilità che sarebbe stata comunque interrotta per permettere i lavori di demolizione del muro (strettoia) di Via Pennoni, i quali anch’essi procederanno regolarmente”.