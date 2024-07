Camion incidentato rimosso, riaperto tratto della E45

Rimozione mezzo pesante, uscite obbligatorie a San Gemini Sud e Montecastrilli

Anas ha comunicato che è stato riaperto, poco prima delle 17, il tratto della E45, nel territorio provinciale di Terni, chiuso per consentire la rimozione di un mezzo pesante incidentato.

Sabato mattina la statale 3 Bis ‘Tiberina’ era stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 6,400 a San Gemini, in provincia di Terni. Il traffico veicolare era stato temporaneamente deviato, per chi procedeva in direzione nord (Cesena), all’uscita obbligatoria al km 3,000 Svincolo San Gemini Sud mentre i veicoli che procedevano in direzione sud (Terni) erano stati deviati all’uscita obbligatoria al km 10,500 svincolo Montecastrilli.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono stati sul posto per regolamentare il traffico.

(notizia aggiornata alle ore 17)