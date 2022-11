Camion fuori strada sul raccordo, autista ferito | Lunghe code - Tuttoggi

Lunghe code lungo il raccordo autostradale Perugia - Bettolle a causa di un incidente stradale. Camionista portato in ospedale

Lunghe code lungo il raccordo autostradale Perugia – Bettolle sabato mattina (19 novembre) a causa di un incidente stradale. Un camion, infatti, è uscito di strada urtando il guardrail. L’incidente è avvenuto tra le uscite di Magione e di Mantignana, nel tratto in cui si viaggia a doppio senso di circolazione in un’unica carreggiata a causa dei lavori. Il raccordo è stato chiuso per consentire i soccorsi.

L’autista del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco di Perugia con due squadre ed una autogru, le forze dell’ordine ed il personale dell’Anas. Lunghe le code che si registrano sia in direzione Perugia che in direzione del lago Trasimeno.