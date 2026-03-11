 Camion fuori strada lungo l'Apecchiese, secondo incidente in tre giorni - Tuttoggi.info
Camion fuori strada lungo l’Apecchiese, secondo incidente in tre giorni

Davide Baccarini

Camion fuori strada lungo l’Apecchiese, secondo incidente in tre giorni

Mer, 11/03/2026 - 17:55

Non c’è pace per la Strada 257 Apecchiese. A soli tre giorni dal grave incidente che ha visto coinvolto un centauro toscano, la “serpentina” che collega l’Umbria alle Marche è tornata a bloccarsi questo pomeriggio (11 marzo), a causa di un mezzo pesante finito fuori dalla carreggiata.

L’allarme è scattato intorno al chilometro 7+100. Un autoarticolato che procedeva in direzione Apecchio, per cause ancora in corso di accertamento (forse per l’asfalto reso scivoloso dalla piogga), ha perso improvvisamente il controllo. Il mezzo ha terminato la sua corsa fuori dalla sede stradale. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli e il conducente del camion è uscito illeso dall’abitacolo, nonostante il forte impatto e la posizione precaria del mezzo.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione dell’emergenza. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere le operazioni tecniche, il servizio viabilità della Provincia di Perugia ha disposto l’installazione di un impianto semaforico mobile e di segnaletica verticale temporanea.

Attualmente, il traffico scorre a senso unico alternato, una misura che resterà in vigore fino al completamento delle operazioni di recupero. La rimozione del pesante automezzo, data la complessità della manovra, è stata programmata per la giornata di domani, giovedì 12 marzo.

L’episodio odierno riaccende prepotentemente le polemiche sulla sicurezza di un’arteria stradale considerata tra le più insidiose del territorio.

Città di Castello

Camion fuori strada lungo l’Apecchiese, secondo incidente in tre giorni

