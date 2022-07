Cambio Festival pronto al debutto nel centro storico di Assisi - Tuttoggi

Cambio Festival è pronto alla prima nel centro storico di Assisi: appuntamento il 3 agosto alle 21 nel sagrato dell’Abbazia di San Pietro tocca al trio Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite con L’anno che verrà, un omaggio a Lucio Dalla.

L’intesa tra personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che faranno apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di volta in volta eseguite. Nel dare vita a un programma musicale dedicato a Lucio Dalla, il trio dall’ormai lungo affiatamento formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio

Mangalavite non poteva scegliere titolo più consono di “L’anno che verrà”: visto il periodo che

stiamo attraversando, i tre musicisti vogliono augurarci davvero che “sarà tre volte Natale e festa

tutto l’anno”, come recita la celeberrima canzone di Dalla. Ingresso gratuito. “Una grande emozione arrivare in una location così prestigiosa con un appuntamento di così alta qualità – dice Francesco Raspa, presidente dell’associazione culturale Ponte Levatoio che corganizza la manifestazione – da sempre Cambio Festival investe in cultura e buona musica e questa data conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni”.