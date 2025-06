Cambio Festival festeggia 25 anni con 7 eventi tra Assisi e Spello e una winter edition | FOTO - Tuttoggi.info

Cambio Festival festeggia il suo venticinquesimo compleanno con 7 date che segnano un ritorno alle radici della formula originale, la world music, che coinvolgeranno, oltre ai Castelli di San Gregorio e Palazzo, anche il Comune di Spello con Villa Fidelia, per promuoverne la conoscenza e la fruizione nel segno degli eventi di qualità che da sempre sono un tratto distintivo della manifestazione organizzati dall’associazione culturale Ponte Levatoio.

Date, luoghi e protagonisti di Cambio Festival 2025 sono stati presentati nel corso della conferenza stampa tenutasi sabato 7 giugno pomeriggio al Castello di Palazzo di Assisi, cuore della manifestazione, dove è stato anticipato anche che Cambio Festival da quest’anno darà vita anche a una edizione invernale. Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, di Sviluppumbria e di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank e con il patrocinio della Provincia di Perugia. I biglietti per gli spettacoli sono già acquistabili e/o prenotabili, anche per gli appuntamenti gratuiti, sul sito www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia (www.ticketitalia.it). Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival.

IL PROGRAMMA

L’edizione 2025 di Cambio Festival parte il 14 giugno dal Castello di San Gregorio con il concerto a ingresso libero di Stefano Ruiz de Ballesteros, con un concerto esplora le trasformazioni del pianoforte durante il Romanticismo: un viaggio musicale che attraversa salotti privati e grandi sale da concerto in un’epoca carica di passione, poesia e introspezione. Il programma si apre con i Tre Sonetti del Petrarca di Liszt in cui la lirica del poeta incontra la forza espressiva del pianoforte. Si prosegue con pagine di Brahms e di compositori italiani, tra cui Martucci, che arricchiscono il repertorio romantico con nuove sonorità e sfumature, fino ad approdare a Chopin.



Quattro gli appuntamenti, dal 2 al 5 luglio sempre alle 21.45, al Castello di Palazzo: si parte con con Lisa Manara ft Claudio Vignali e “Lisa canta Ornella” ( Ingresso € 10,00 – Gratuito under 18), un omaggio a Ornella Vanoni, una delle più grandi interpreti della musica italiana. Il 3 luglio è la volta di Javier Girotto & Aires Tango (Ingresso € 15,00 – Gratuito under 18), che ripercorrerà, celebrando i 30 anni di carriera del gruppo, luoghi e ai momenti più significativi della storia degli Aires Tango. Il 4 luglio si esibirà Federico Gili – Accordion in “La Lanterna” (Encore Music, 2024; Ingresso € 15,00 – Gratuito under 18), un viaggio musicale che richiama l’atmosfera di “una cena tra amici”, spettacolo con Lorenzo Bisogno, sax tenore Fabio Zeppetella, chitarra elettrica Ramberto Ciammarughi, pianoforte Manuel Magrini, pianoforte Ares Tavolazzi, basso Lorenzo Brilli, percussioni. Infine il 5 luglio torna Alessandro Quarta con i “Cinque elementi” (ingresso € 20,00 – Gratuito under 18), una riflessione e un’assunzione di responsabilità alla quale non possiamo sottrarci: una chiamata a sentirsi davvero parte di un pianeta, un mondo di cui avere cura. Ad agosto il gran finale con due date a Villa Fidelia di Spello, il 29 agosto alle 21.45 (in entrambi i casi Ingresso € 15,00 – Gratuito under 18) con TrioRox ft Gianluca Petrella in Moods, una serata che sarà impreziosita dal dj set del Dj Team di Cambio Festival (Cap – Franco B – Max P, al quale si aggiunge Stefano Tucci) e il 30 agosto con Matteo Chimenti Sextet – Seeds of Influence, espressione di una nuova scena di grande vivacità e di cui si sentirà parlare, volge una riflessione sui modi in cui la collaborazione diventa a sua volta reciproca influenza, e su come questa può trasformarsi in una nuova poetica musicale.

DICHIARAZIONI



MAX BERNACCHIA (Presidente dell’Associazione culturale Ponte Levatoio): “La musica è il cuore di Cambio Festival, nato 25 anni fa con l’ambizione di coniugare l’amore per la musica e l’arte con la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio. Possiamo dire con orgoglio di esserci riusciti, e anche quest’anno confermiamo il nostro desiderio di regalare emozioni, con la mente rivolta alla ricerca di musica inaspettata, nel tentativo di coinvolgere, grazie a un cartellone multiforme, tutti i tipi di pubblico”.



VALTER STOPPINI (Sindaco della Città di Assisi): “Cambio Festival è una realtà sempre più importante per Assisi, capace di coniugare cultura e promozione del territorio, coinvolgendo centro storico e frazioni, valorizzando al meglio il patrimonio artistico e naturalistico. Ogni anno propone un programma di grande qualità, collocandosi tra le manifestazioni culturali e musicali più significative e belle dell’Umbria. Auguri per questi primi 25 anni di attività e grazie all’Associazione Ponte Levatoio per la passione e l’impegno con cui porta avanti un evento di punta dell’estate assisana”.



MORENO LANDRINI e DAVID PIERONI (sindaco e vicesindaco/assessore alle politiche della cultura e del turismo della Città di Spello): “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare due eventi del prestigioso Cambio Festival. Accogliere queste iniziative artistiche a Villa Fidelia, grazie anche al patrocinio della Provincia di Perugia, rappresenta per noi non solo una scelta prestigiosa, ma anche un segnale forte di valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico del nostro territorio, obiettivo centrale di questa amministrazione. La città di Spello torna così ad essere protagonista della scena musicale e culturale umbra, confermando la sua vocazione di luogo d’eccellenza per grandi appuntamenti artistici. La collaborazione con Cambio Festival si inserisce perfettamente nel cartellone di eventi della storica rassegna Incontri per le Strade, manifestazione estiva che prenderà il via ad agosto e che vedrà delle importanti anteprime nel mese di luglio. La manifestazione Incontri per le strade 2025 è promossa dal Comune di Spello in sinergia con l’Associazione turistica Pro Spello APS”



MASSIMILIANO PRESCIUTTI (Presidente della Provincia di Perugia): “La Provincia di Perugia è lieta di sostenere la XXV edizione di Cambio Festival, un’iniziativa che da anni arricchisce il panorama culturale umbro con proposte musicali di alto livello. La scelta della splendida location di Villa Fidelia a Spello, come sede di alcuni concerti, conferma l’impegno del nostro Ente nel valorizzare i beni storici di cui è ricca la nostra Provincia, offrendo al pubblico esperienze artistiche uniche in contesti di grande pregio. Eventi come il Cambio Festival rappresentano un connubio perfetto tra arte, cultura e territorio e promuovono l’Umbria come terra di eccellenze e bellezza”



FRANCO CICOGNA (Ceo di Pegaso 2000), ALBERTO FORINI (Amministratore delegato di Acton) e FRANCESCA MENICHELLI (Consulente finanziario Fineco Bank): “Siamo orgogliosi di poter di nuovo sostenere Cambio Festival e aver contribuito a raggiungere l’importante traguardo dei venticinque anni. A unirci è la comunanza di intenti: promuovere il bello e la cultura con una manifestazione che negli anni ha saputo rinnovarsi, con un occhio attento ai talenti del territorio ma anche aprendosi realtà internazionali, che hanno dato un contributo importante alla crescita culturale del territorio. Siamo convinti che anche nei prossimi venticinque anni Cambio Festival continuerà questo percorso di crescita e innovazione”