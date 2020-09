Cambiano i punteggi per le graduatorie degli asili comunali. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza le modifiche al regolamento sui Criteri per l’accesso ai servizi socio educativi per la Prima infanzia.

Le modifiche riguardano, in particolare, i criteri e i punteggi per la composizione della graduatoria di accesso ai nidi comunali.

I nuovi punteggi

Le principali novità modificano il comma 1 dell’articolo 6 (graduatoria) con l’introduzione di ulteriori criteri nella tabella dei punteggi.

In particolare, relativamente alla “condizione del minore”, viene introdotto un punteggio per chi era presente nella lista d’attesa dell’anno precedente e per condizioni particolari non previste in passato.

Per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare, la novità principale riguarda i fratelli gemelli per i quali la domanda sarà unica ed indivisibile. Inoltre viene previsto un punteggio in favore del nucleo che sia in attesa di un ulteriore figlio (nuova gravidanza).

Infine, relativamente alla condizione lavorativa dei genitori, le novità riguardano l’assegnazione di punteggi più alti in favore dei genitori/studenti, dei genitori che siano volontari del servizio civile, dei genitori che hanno tipologie di contratto flessibile.

Le critiche dell’opposizione

L’opposizione ha ribadito che si tratta di un atto tecnico con un’evidente valenza politica, dal momento che va a incidere sui cittadini e sul loro accesso ai servizi pubblici. E ha espresso perplessità rispetto ad alcuni criteri di punteggio proposti nella preconsiliare, annunciando per questo il proprio voto contrario all’atto.