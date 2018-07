Cambi di viabilità per lavori e manutenzioni, ecco tutte le vie

Per consentire l’effettuazione di lavori su edifici pubblici e di interventi di manutenzione straordinaria, il comando della Polizia Municipale ha emesso una serie di ordinanze che riguardano alcune zone del territorio comunale di Città di Castello.

L’installazione di una gru edile e di un ponteggio metallico per lavori di riparazione del manto di copertura e della facciata di un edificio privato fino a lunedì 30 luglio comporterà l’interdizione alla circolazione e alla sosta veicolari, ad eccezione degli autorizzati, in via della Fraternita.

Sempre fino a lunedì 30 luglio l’effettuazione di lavori di ristrutturazione di un edificio privato comporterà l’interdizione della circolazione veicolare (con la possibilità di passaggio pedonale) su via Dei Cavalieri, dall’incrocio con via Cesare Battisti.

Al fine di consentire la percorribilità di via dell’Ariento agli autorizzati e ai mezzi di soccorso sarà consentito il transito veicolare da via dei Casceri verso via Dei Cavalieri, modificando per tutta la durata del cantiere le preesistenti prescrizioni (ovvero il divieto di accesso e l’obbligo di svolta a sinistra).

Dalle ore 20.00 di lunedì 30 alle ore 6.00 di martedì 31 luglio l’effettuazione da parte della Provincia di Perugia di lavori di bitumatura della sede stradale renderà necessaria la disciplina della circolazione veicolare con senso unico alternato, gestito da semaforo, lungo la strada provinciale 105 di Trestina, dal chilometro 6+550 al chilometro 6+670.

Da lunedì 30 luglio fino a venerdì 3 agosto sarà interdetta la viabilità con disciplina a senso unico alternato in via Biturgense per consentire l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sull’allaccio della rete metanifera.

Da lunedì 30 luglio a mercoledì 15 agosto verrà istituito il senso unico alternato in via dell’Industria, nella frazione di Cornetto, in modo da permettere l’esecuzione di lavori di attraversamento per allaccio di sottoservizi alla rete dell’acquedotto, del metanodotto e della pubblica illuminazione.

Per procedere all’abbattimento urgente di due alberi pericolanti, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 di mercoledì primo agosto sarà disposto il senso unico alternato in via Nazario Sauro all’altezza del passaggio pedonale regolato da semaforo e in via Vittorio Veneto di fronte al bar presente nell’area.

