Calvi Festival, un mese di eventi | Presentata la terza edizione

Torna CALVI FESTIVAL con un mese ricco di cultura. Nella splendida Calvi dell’Umbria dal 4 agosto all’8 settembre è di scena la terza edizione del Festival con la direzione artistica di Francesco Verdinelli. Dal 4 agosto all’8 settembre 2018 a Calvi si alterneranno nella centrale piazza Mazzini, in piazza Sant’Andrea e nello splendido Monastero i tanti appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti per tutta l’estate. Teatro, cinema, arte e musica, la terza edizione di CALVI FESTIVAL dopo il successo delle precedenti edizioni si preannuncia ricca di appuntamenti tutti rigorosamente live e con ingresso gratuito.

“Continua a crescere Calvi Festival – afferma il Direttore artistico Francesco Verdinelli – un Festival dedicato alle arti dello spettacolo in Umbria, una regione che da sempre ha dedicato grande attenzione alla cultura nelle forme più diverse. A pochi chilometri da Roma, sull’ autostrada A1 uscendo a Magliano Sabina, ad 8 chilometri dal casello, si arriva in un’oasi di pace, un luogo dove la qualità della vita è di altissimo livello, paragonabile a pochi altri paesi del centro Italia. Calvi dell’Umbria anche grazie al nostro festival è un luogo da scoprire, con le sue diverse attrattive, dagli splendidi panorami al museo del Monastero delle Orsoline, la meravigliosa Chiesa della Trinità, un centro storico di rara bellezza. La chiesa della piazza centrale del paese progettata da Ferdinando Fuga così come lo stesso Monastero. Non secondari i tanti sentieri sempre più attrezzati per gli amanti del trekking e per meravigliose passeggiate nella natura”.

Quest’anno sarà la Danza ad aprire il Festival sabato 4 agosto alle 18.30. Il coreografo e regista Ricky Bonavita presenta PULSAZIONI, un percorso di conoscenza poetica al cui interno la danza lascia nell’aria il riverbero delle emozioni, delle pulsazioni dell’anima.

Sempre il 4 agosto parte la Rassegna cinematografica Nuovo Cinema Italiano (in piazza Sant’Andrea, alle 21.15) a cura dell’associazione Viatores Umbro Sabini in collaborazione con il Comune di Calvi dell’Umbria. Si comincia il 4 Agosto con INDIVISIBILI, di Edoardo de ANGELIS per proseguire poi il 5 Agosto con CUORI PURI, Roberto de Paolis, il 6 con AMMORE E MALAVITA, Manetti Bros, il 7 Agosto con Film per bambini e l’ 8 Agosto con “I migliori cortometraggi cinematografici proiettati nel corso della “maratona dei corti” 2017/2018 di scena a Roma.

Sarà il GRIDO D’AMORE, EDITH PIAF, con Gianni de Feo ad inaugurare il 10 agosto CALVI TEATRO, testo di Ennio Speranza, alla fisarmonica Marcello Fiorini (Monastero delle Orsoline, ore 21,15, Ingresso principale, Via della Collegiata). Gianni de Feo si lascia possedere dall’anima della grande artista francese. Un cantastorie di strada che rivive canzoni, impulsi, amori confusi fra genio, musica e disperazione. Un’interpretazione straordinaria per entrare a far parte del mito.

L’11 agosto sarà la volta della NOTTE DEL LABIRINTO, per le vie del paese dalle ore 19,00 fino a tarda notte, uno spettacolo formato da tanti spettacoli che nel corso della serata trasformano le vie e le piazze del paese in un palcoscenico a cielo aperto sul quale si esibiranno con le loro performance musicisti, artisti di strada e performer delle più diverse discipline. Un intricato itinerario per assistere alle esibizioni e conoscere i luoghi più belli di Calvi dell’Umbria che di volta in volta diventeranno scenografia e palcoscenico. A cura della Pro Loco.

Il Ferragosto di CALVI FESTIVAL sarà all’insegna della Musica con il Concerto di Ferragosto(il 14 agosto alle 21 in piazza Sant’Andrea) a cura dell’Associazione Amici della Musica in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta. Il Coro e la Banda dell’associazione “Amici della Musica”, diretti dal M° Angelo Bruzzese, propongono un programma con musiche di Rossini e Boito, Gounod, Bernstein e Debussy.Il 15 agosto nella Sala del Monastero delle Orsoline alle 21.15 avrà luogoinvece il Concerto L’UNO NEL SUONO, con Oscar Bonelli, polistrumentista e performer. Ricercatore di antiche tradizioni del mondo, Oscar Bonelli ci conduce nella sua atmosfera di musica ancestrale creata da strumenti appartenenti alle diverse culture di popoli italiani.

Il Teatro torna in scena il 16 agosto nella Sala del Monastero delle Orsoline (alle 21.30) con Debora Caprioglio e il suo DEBORA’S LOVE. Scritto insieme a Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia, lo spettacolo è un viaggio divertente ed esilarante nella vita di un’attrice, dall’infanzia ai suoi esordi al successo.

Il 19 agosto Antonello Fassari, Gino Auriuso e Irma Ciaramella presentano EDUARDO’S ROCK, dalle commedie di Eduardo De Filippo, un atto unico sorprendente su testi famosissimi scanditi dai brani travolgenti dei Led Zeppelin, Nirvana, DeepPurple e AD/DC.

Il teatro civile torna protagonista del palco del Festival il 30 agosto (Sala del Monastero delle Orsoline, ore 21.15) con Debora Mattiello e il suo ALLONTANARSI DALLA LINEA GIALLA, un intenso testosulla strage del 2 agosto 1980, che stupisce e coinvolge lo spettatore…una mattinata estiva come tante in una stazione ferroviaria…

Il 31 agosto è in programma (Sala del Monastero delle Orsoline, ore 21.15) CALVI DOC, la proiezione di due documentari con la regia di Salvatore Braca realizzati per la RAI su cittadini, particolarità ed eccellenze di Calvi dell’Umbria.

La grande chiusura di CALVI FESTIVAL per il Teatro è affidata il 7 settembre, in piazza Mazzini alle 21.15 a Eduardo Siravo, in scena con I QUATTRO CANTI, quattro incontri nella suggestione dell’inferno dantesco. Accanto al grande Siravo ci sarà Germano Rubbi, autore e regista dello spettacolo.

E poi l’8 settembre in piazza Mazzini alle 21 avrà luogo il GRAN CONCERTO FINALE della Filarmonica Sabina “Foronovana”, uno straordinario ensemble di fiati e percussioni.

CALVI FESTIVAL quest’anno sarà anche dal 4 al 20 agosto CALVI ARTE, con VETRINA TERRE 1, un omaggio alla madre terra ed agli artisti che la leggono e la trasformano, Marino Ficola, Debora Mondovì, Angela Palmarelli, Attilio Quintili e Sergio Valeri. E dal 25 agosto all’8 settembre TERRE 2 presenterà le opere di Luigi Francini, Aurora Ghielmini, Emanuela Mastria, Simona Marzio & Sergio Meloni Espressione ceramica, Marco Vallesi. Le due mostre sono a cura di Giovanna De Sanctis Ricciardone e Franco Profili.

