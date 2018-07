Calvi dell’Umbria, pronto il progetto per il nuovo depuratore

Sarà uno dei più importanti interventi degli ultimi decenni nella zona quello che il Servizio idrico integrato eseguirà a Calvi dell’Umbria.

Un progetto da oltre 600mila euro è stato infatti redatto dagli uffici tecnici del Sii per realizzare un nuovo depuratore che andrà a sostituire le vecchie e ormai obsolete strutture esistenti e per ammodernare funzionalmente e tecnologicamente i servizi sul territorio comunale, in particolar modo nell’area del centro storico e zone limitrofe.

I lavori, in collaborazione con il Comune, cominceranno tra la fine di agosto e l’inizio settembre. Il progetto prevede la sostituzione delle due fosse settiche esistenti con un più moderno ed efficiente sistema di depurazione che metterà fine ai problemi riscontrati in questi anni ed offrirà un servizio di qualità e innovativo.

Il progetto segue il filo conduttore delle innovazioni tecniche che il Sii sta mettendo in pratica ormai da diverso tempo su tutto il territorio di competenza per ammodernare le reti idriche e di depurazione e per aumentare complessivamente la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Foto repertorio TO

Stampa