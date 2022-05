Calendario venatorio, malumori sulla data unica per il cinghiale

In Consulta venatoria, però, mercoledì pomeriggio l’assessore Morroni ha accolto la linea di chi proponeva una mediazione, con l’inizio per tutto il territorio regionale fissato al 16 ottobre. Data con cui è stata modificata la bozza del nuovo Calendario venatorio, insieme all’estensione fino all’11 dicembre della caccia alla lepre.

Un cambio, soprattutto quello sul cinghiale, che ha creato forti malumori a Terni. E tra i rappresentanti regionali di Cpa, Arci Caccia, Italiacaccia e Anuu. Che mettono in guardia dalle strumentalizzazioni della peste suina africana, soprattutto dopo i casi di positività in cinghiali rinvenuti a Roma. In caso di emergenza sanitaria, ricordano, quanto scritto nel Calendario venatorio sarebbe comunque rimesso in discussione sulla base delle nuove disposizioni fornite dal Governo centrale.