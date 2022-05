Altri cinghiali con Psa, si allarga la zona rossa | Abbattimenti e dubbi

In tutto in Italia i casi di Psa salgono a 125, di cui 6 a Roma e 119 tra il Piemonte e la Liguria. Ma altri casi sospetti sono al vaglio delle autorità sanitarie.

Recinzioni e abbattimenti selettivi

In Liguria e Piemonte arrivano le recinzioni. Un provvedimento che però viene accolto con perplessità da diverse parti, vista l’estensione dell’area interessata e la difficoltà oggettiva di limitare lo spostamento dei cinghiali.

Si va verso un cambio di impostazione per ciò che riguarda gli abbattimenti selettivi. Insieme all’Ispra è infatti allo studio un piano di abbattimento selettivo dei cinghiali. Inizialmente, vicino alle zone interessate era stata vietata la caccia di selezione perché, si argomentava, in questo modo si sarebbero facilitati i possibili spostamenti di animali infetti.

Ora il sindaco di Roma Gualtieri annuncia abbattimenti mirati dei cinghiali. Ma fuori dalla zona rossa, al fine di contenere la popolazione dei cinghiali.

E qualcuno chiede di fare chiarezza su come siano state possibili eventuali contaminazioni dalla Liguria al Lazio. Ritenendo che magari la peste suina possa essere utilizzata come pretesto per assumere misure di contenimento dei cinghiali che fino ad ora non erano state mai adottate.