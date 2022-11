Calendario venatorio, discusso al Tar il ricorso ambientalista

Sulla base dei Key Concepts europei e del parere di Ispra, gli ambientalisti contestano infatti la chiusura generale al 30 gennaio, anche per le specie turdidi, acquatici e beccaccia. In particolare, si chiede di tenere in considerazione le date indicate dall’Ispra, che consigliano la chiusura della caccia al 10 gennaio per tordo bottaccio, tordo sassello e cesena; al 20 gennaio per beccaccino, frullino, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, alzavola, marzaiola, fischione, codone, canapiglia, germano reale, mestolone, moretta; al 31 dicembre per la beccaccia.

Gli avvocati della Regione e delle due associazioni venatorie hanno al contrario rilevato come la Regione abbia redatto il Calendario venatorio nel rispetto dei criteri e delle procedure di legge, secondo le proprie prerogative. Ricordando come il parere il Ispra sia obbligatorio, ma non vincolante. Tanto più che in caso di accoglimento del ricorso, anche parziale, non potrebbe il Tar fissare la data di chiusura della stagione venatoria per le singole specie, ma la Regione dovrebbe provvedere ad una nuova delibera.

Si attende ora la sentenza, per capire sino a quando effettivamente si potranno cacciare in Umbria le varie specie.