Caleidoscopio cosmico, in mostra le opere dell'istituto comprensivo Spoleto 2 - Tuttoggi.info

Si chiama “Caleidoscopio cosmico” l’opera d’arte collettiva che anche quest’anno mette in mostra circa 600 disegni degli studenti dei plessi dell’istituto comprensivo Spoleto 2. Fino al 22 dicembre sarà possibile fruire liberamente dell’esposizione allestita quest’anno all’interno della sede della scuola media “Pianciani”.

“’Luci da Spoleto’, uno dei progetti presenti già da vari anni nel PTOF dell’I C Spoleto 2 – spiegano i professori Franco Pasqualoni, Maria Emilia Ciannavei e Daniele Scarabottini – si caratterizza per la partecipazione dei genitori alla sua realizzazione e deve il suo nome all’utilizzo creativo di luci e pigmenti. Provate ad immaginare delle luci colorate che cambiano continuamente frequenza elettromagnetica e vengono proiettate su pannelli realizzati con il principio dei colori complementari: l’effetto è dirompente, fantastico! Qualcuno potrebbe ricordare le emozioni suscitate dall’allestimento delle vetrine a S. Giacomo due anni fa, o di quelle di Viale Marconi lo scorso anno. In queste opere, intitolate “Sotto un’altra luce”, si spingeva a vedere in maniera diversa il mondo e quello che in esso succede. Con ‘Caleidoscopio Cosmico’ saremo accompagnati in un mondo di colori che ci farà provare emozioni nuove e coinvolgenti. L’opera d’arte, in cui si entrerà fisicamente, è realizzata con circa 600 disegni degli studenti di tutti i plessi, assemblati dai genitori”.

Dopo la presentazione ufficiale il 13 dicembre scorso durante l’open day, si potrà ‘sperimentare’ fino al 22. “È un invito – concludono gli insegnanti – a fare nuove esperienze nel campo dell’Arte e a verificare come si lavora nelle nostre scuole”.

(foto di repertorio)