Calcio a 5, alla Polisportiva Norcia Città di Norcia la Coppa Italia C2 - Tuttoggi.info

Redazione

Mer, 07/01/2026 - 12:42

Festa a Norcia per il risultato della polisportiva locale che ha vinto la Coppa Italia di serie C2 di calcio a 5, giocando domenica a Foligno contro la compagine orvietana del Sugano. 3 a 1 il risultato che ha premiato la Polisportiva Città di Norcia, capolista del girone A della seconda divisione regionale di futsal.

“Esprimiamo le più sincere e sentite congratulazioni alla Polisportiva Città di Norcia – affermano dal Gruppo consiliare di Norcia Unita, con in testa il capogruppo Andrea Russo – per la prestigiosa vittoria della Coppa Italia Serie C2, risultato di grande valore sportivo che premia impegno, dedizione e spirito di squadra. Questo importante successo rappresenta un motivo di profondo orgoglio per la città di Norcia e per l’intera comunità, che ha seguito e sostenuto la squadra con passione e partecipazione. Un plauso particolare va ai giocatori, allo staff tecnico e alla società. Il Gruppo consiliare desidera inoltre ringraziare il presidente Alberto Allegrini e il vicepresidente Claudio Salvatori per la guida competente, la costante dedizione e il lavoro svolto con grande senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i collaboratori, ai dirigenti, ai volontari e a quanti, con il proprio impegno quotidiano e spesso silenzioso, hanno contribuito al raggiungimento di questo storico traguardo, dimostrando grande attaccamento ai valori dello sport e alla città di Norcia. L’auspicio è che questa vittoria possa rappresentare l’inizio di un percorso ricco di ulteriori soddisfazioni sportive e umane”.

Il presidente della Polisportiva Città di Norcia, Alberto Allegrini, si dice “felicissimo di aver raggiunto questo traguardo al quale ambivamo da tantissimo tempo. Norcia viene da un periodo veramente duro da ogni punto di vista e lo sport non fa eccezione; quindi, questa nostra vittoria ci dà il coraggio e la forza per andare avanti e tornare alla normalità, perché tutto quello che facciamo è solo per i nostri giovani. La vittoria nella Coppa Italia è la palese dimostrazione che con l’impegno di tutti si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale, che è sempre stata al nostro fianco, ai nostri ragazzi che nonostante tutti sono sempre presenti, alla dirigenza e a tutti coloro che ci sono stati vicino in questo periodo molto particolare. Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza perché vogliamo che Norcia torni a essere al centro dello sport”.

