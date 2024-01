Cadono rami sulla Flaminia, code alle porte di Spoleto | Foto - Tuttoggi.info

Operai al lavoro mercoledì mattina lungo la Flaminia per la messa in sicurezza di un albero da cui sono caduti dei rami

Code lungo la Flaminia alle porte di Spoleto per la rimozione di rami pericolosi lungo la strada. Gli operai sono al lavoro dalla mattinata di mercoledì per rimuovere dei rami caduti da una pianta che hanno invaso la sede stradale e per mettere in sicurezza l’albero, all’altezza della sede della ex Spoletina trasporti (BusItalia).

L’intervento di messa in sicurezza della pianta che si sta effettuando – segnalato con dei cartelli all’altezza di Spoleto Nord per chi viaggia verso Foligno e alla fine del tratto a quattro corsie per chi percorre la Flaminia in direzione sud – sta provocando code in entrambe le direzioni.