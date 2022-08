Cadono massi dal colle Sant'Elia, chiuso il Giro della Rocca - Tuttoggi

Piccola frana dall'area sovrastante il Giro della Rocca nel pomeriggio di sabato, chiusa una parte del percorso pedonale

Cadono massi dal colle Sant’Elia ed il Giro della Rocca di Spoleto viene chiuso per un tratto. La caduta di rocce è avvenuta nel pomeriggio di sabato, fortunatamente non colpendo nessuno dei passeggiatori presenti lungo il percorso ad anello sottostante la fortezza albornoziana tra i simboli della città.

Immediatamente è scattato l’allarme dei presenti, con l’area oggetto del distacco che è stata transennata e chiusa, interrompendo dunque il Giro della Rocca. La caduta dei massi si è verificata in un tratto dove già nelle ultime settimane c’era stata una piccola frana, tanto che era stata già posizionata una transenna a ridosso della parete rocciosa, senza tuttavia chiudere il percorso pedonale. In questo caso, invece, il movimento franoso più grande ha portato a chiudere precauzionalmente un tratto di un centinaio di metri. Nei prossimi giorni, dunque, dovranno essere effettuate delle verifiche per capire la stabilità dell’area ed eventuali interventi da effettuare sul colle Sant’Elia da parte del Comune di Spoleto.