Cade nel vano tecnico della piscina, 72enne soccorso dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Brutta disavventura domenica pomeriggio per un 72enne caduto nel vano tecnico di una piscina. L’incidente domestico è avvenuto a Ferentillo.

L’uomo era intento in attività di manutenzione della piscina quando si è rotta la scala su cui si trovava. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, che hanno soccorso l’uomo con tecniche Saf (speleoalpinofluviali) ed estratto dal locale. Quindi è stato affidato agli operatori del 118 per il trasporto in ospedale. Non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni