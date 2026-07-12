Cade nel vano tecnico della piscina, 72enne soccorso dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

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Cade nel vano tecnico della piscina, 72enne soccorso dai vigili del fuoco

Redazione

Cade nel vano tecnico della piscina, 72enne soccorso dai vigili del fuoco

Dom, 12/07/2026 - 22:04

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Brutta disavventura domenica pomeriggio per un 72enne caduto nel vano tecnico di una piscina. L’incidente domestico è avvenuto a Ferentillo.

L’uomo era intento in attività di manutenzione della piscina quando si è rotta la scala su cui si trovava. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, che hanno soccorso l’uomo con tecniche Saf (speleoalpinofluviali) ed estratto dal locale. Quindi è stato affidato agli operatori del 118 per il trasporto in ospedale. Non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni

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