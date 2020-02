Cade la Lube, la Sir si gode per ora la testa della Superlega - Tuttoggi

Alla 19esima giornata la Sir Safety Conad Perugia torna in testa alla Superlega, pur con una partita in più rispetto ai rivali della Lube. Un’ora dopo la sofferta vittoria dei Block Devils in terra di Calabria contro un’agguerrita Vibo, infatti, da Modena è arrivata la notizia attesa dai tifosi di Perugia: Modena ha fermato la capolista Civitanova, che ha ceduto di schianto a Zaytsev e compagni dopo aver vinto agevolmente il primo set.

Pur con una partita in più giocata, Perugia affianca dunque la Lube a quota 45 punti, con Modena che insegue a sole due lunghezze. Una bella iniezione di fiducia per i biancorossi, che in avvio di stagione hanno pagato il cambio dell’allenatore e soprattutto un calendario pazzesco, che non ha consentito ai numerosi giocatori di Perugia che militano nelle rispettive nazionali di potersi allenare insieme.

La Sir fatica contro Vibo, ma poi si prende i 3 punti

Sotto la guida di Heynen Perugia ha trovato continuità: a Vibo Valentia i Block Devils hanno conquistato la 13esima vittoria di fila in Superlega (la 18esima considerando anche le coppe). Una vittoria in rimonta su un campo ostico, contro una squadra che ha dimostrato di valere più della posizione occupata in classifica. E quando il gioco di squadra latita, Perugia la risolve con i suoi campioni (grandiosa la prova di Leon a Vibo). Tra le bocche di fuoco si è aggiunto quest’anno il ragazzino terribile dell’est, Oleh Plotnytskyi, che anche nell’ultima partita si è riscattato dopo gli errori in battuta, dimostrando grande personalità.

Vittoria in rimonta quella di stasera dei Block Devils che vanno sotto di un set, poi piano piano compiono la risalita, come una formichina punto dopo punto, aggrappandosi ai suoi campioni ed alle sue certezze, mettendo sul taraflex calabrese magari non la miglior prova sotto l’aspetto tecnico, ma certamente una prestazione da grande squadra sotto l’aspetto mentale e caratteriale.

Ora per la Sir gli ostacoli Piacenza (domenica alle 18 al PalaBarton) e Ravenna (il 16 febbraio), due squadra in lotta per un posto ai playoff, prima delle sfide di Casalecchio di Reno per la conquista della Coppa Italia.